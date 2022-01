Lazio, Felipe Anderson è il piano B a Miranchuk: lui falso 9

RASSEGNA STAMPA - Muriqi è andato e ora la Lazio prova a chiudere per Miranchuk. Carte svelate, si lavora con l'Atalanta per regalare a Sarri il rinforzo in attacco, non ci sono segreti. Ed è all-in, senza piano B, o il russo della Dea o niente. Anzi il piano B c'è ma è già in casa biancoceleste: secondo la rassegna stampa di Radiosei, se non arriveranno altre punte l'opzione praticabile è Felipe Anderson falso nove, idea già sperimentata da Sarri in questa prima parte di campionato e riproponibile vista la partenza di Muriqi, che comunque ormai faceva solo numero e basta. Il tecnico laziale crede molto anche in Raul Moro e Luka Romero, ma Felipe ha per lui le caratteristiche giuste per muoversi da 9 camuffato e poi ha voglia di riscatto. Sarebbe la strada alternativa a un mercato senza sussulti, un po' come arrangiarsi con quello che si ha in attesa di progettare la vera Lazio del futuro.

Calciomercato Lazio, Miranchuk sul gong: dubbi su formula e prezzo

