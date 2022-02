Lazio, Fiore su Zaccagni: "Calciatore moderno, Mancini lo terrà in considerazione"

Mattia Zaccagni si è preso la Lazio. Dopo un avvio di stagione un po' a rallentatore anche a causa di qualche infortunio di troppo, l'esterno arrivato dal Verona sta mettendo in mostra tutta la sua qualità e i suoi numeri. Con il Bologna è arrivata anche la doppietta a condire una prestazione praticamente impeccabile. Adesso Zac vuole conquistare tutti, oltre la Lazio e i suoi tifosi anche la Nazionale e la meriterebbe. Questo il pensiero anche di Stefano Fiore. Nel corso di un'intervista, l'ex centrocampista biancoceleste ha spesso belle parole per il numero 20 di Sarri. Ecco alcune sue dichiarazioni riportate dalla rassegna stampa a cura di Radiosei: "Zaccagni è un calciatore moderno e non mi meraviglia, Sarri fa bene a stimolarlo. Nazionale? L'infortunio di Chiesa ha aperto spazi e Mancini terrà tutti in considerazione".