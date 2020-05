Lazio, Formello accende le luci: i biancocelesti ripartono a gruppi

Formello si illumina, accende di nuovo le luci dopo 59 giorni di buio. La Lazio rientra nel centro sportivo, può saggiare con gioia l'erba verde del campo. I giocatori si sono ritrovati, proprio loro che questo campionato lo hanno aggredito sin dall'inizio e che il Coronavirus aveva momentaneamente diviso. Si sono alternati, ieri, per le visite e i controlli previsti dal protocollo sanitario diffuso dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio. Tamponi e test sierologici, test da sforzo, ecocardiogramma color doppler, esame spirometrico ed esami ematochimici: la Lazio ha avviato il suo percorso medico-legale a Formello. Mister Inzaghi ha ritrovato 24 giocatori, dodici la mattina e dodici nel pomeriggio. Solo oggi, però, avranno inizio gli allenamenti individuali. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, sono previsti cinque mini-blocchi da 5 giocatori, da distribuire in due fasce orarie diverse: una alle 10, l'altra alle 17. I calciatori arriveranno a Formello e se ne andranno poi da qui senza vedere i compagni. La squadra si allenerà quindi divisa, utilizzando campi diversi per la ripresa atletica. Niente spogliatoi, niente doccia: tutti dovranno tornare a casa appena terminata la seduta. Cautela necessaria in tempi di Covid, fondamentale per riprendere in piena sicurezza l'attività e puntare l'eventuale ripresa del campionato.