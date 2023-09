Lazio, Gabriele Pin: "Al derby stavo per seguire Di Canio ma rinunciai".

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Oggi, alle ore 15, la Lazio sarà di scena allo Stadium contro la Juvenetus. Per l'occasione il Corriere dello Sport ha raggiunto Gabriele Pin, in qualità di doppio ex. Il centrocampista ha raccontato delle sue esperienze alla Juve prima e alla Lazio poi. Pin, pur senza nulla togliere alla Juve, rimane più affezionato al suo periodo biancoceleste. In particolare ricorda con affetto gli anni di Fascetti ma anche quelli successivi con Materazzi e Zoff quando divenne capitano della Lazio. Alla domanda perché decise di lasciare la Juve campione d'Italia per trasferirsi alla Lazio che non era nel suo periodo di massimo splendore, Gabriele ha raccontato che alla Juve era cresciuto e aveva avuto la possibilità di giocare venti partite in una squadra di campioni grazie alla fiducia concessagli da Trapattoni. Quando il tecnico lascio al Juve, Pin decise di sposare la Lazio.

Alla domanda sul perché di questa scelta, Gabriele ha dichiarato che quando arrivò in biancoceleste non si parlava di Serie C, ma la notizia arrivò dopo, durante il ritiro estivo di Gubbio. Del suo periodo in maglia biancoceleste ricorda il discorso di Fascetti e di come tutti i componenti della rosa decisero di restare a difendere i colori della Lazio. Un momento memorabile fu la salvezza (partendo dal -9 di penalizzazione) e la successiva promozione la stagione seguente. Un cenno viene fatto anche al dualismo con Giannini in Nazionale e la sua scarsa fortuna in maglia azzurra. Un ultima battuta relativa agli anni seguenti quando si comprese che la Lazio stava crescendo e sarebbe presto tornata ai vertici. Gli è stata posta una domanda sulla partita che ricorda con maggior piacere. Pin ha parlato del derby contro la Roma dove segnò Di Canio. A tal proposito ha dichiarato: "Al derby stavo per seguire Di Canio ma rinunciai".

