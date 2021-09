Lazio, Giordano su Immobile: "Il gol in azzurro non è facile come in Serie A"

Continua a far discutere, soprattutto dopo il pareggio dell'Italia contro la Bulgaria, il rendimento di Ciro Immobile. L'attaccante, due volte capocannoniere in carriera e vincitore della Scarpa d'Oro 2019/20, è sempre tra i primi a essere messo in discussione per la differenza di gol siglati in Nazionale e con la Lazio. Sull'argomento si è espresso anche Bruno Giordano. Lo storico bomber biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato: "Un conto è affrontare il difensore di una neopromossa. Quando vede Ciro, si spaventa solo a sentirlo nominare. Tra l'altro in Italia si segna tantissimo. Non in nazionale però. In campo internazionale non è così. Il livello sale. Meno spazi e quindi meno gol".

VOGLIA DI RISCATTO - Giordano, chiamato a dire cosa ostacoli Immobile in azzurro, ha sottolineato la posizione dell'attaccante, spesso spalle alla porta proprio per il gioco di Mancini. Il suo contributo tuttavia - prosegue - non manca mai. La voglia e la partecipazione ci sono sempre. "Fa il suo, collabora e si sacrifica come chiede il ct", continua. Infine, un ultimo pensiero sul goleador della Lazio: "Da Immobile si aspettano valanghe di reti. E quando non segna, si chiedono come mai non riesca a ripetere le prestazioni che si solito fa con la maglia della Lazio". Tante partite da giocare, numerose occasioni per riscattarsi e tanti gol che Ciro continuerà a segnare: in questo modo - spiega Giordano - difenderà il proprio posto in nazionale.

Nazionale, fondamentale vincere la sfida con la Svizzera: ecco perché

Lazio, la Serie A lancia un sondaggio sui nuovi acquisti: c’è un biancoceleste – FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE