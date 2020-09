Lazio, i tifosi contro Mancini per le scelte su Immobile: "Incredibile non vederlo in campo"

Non sono stati contenti i tifosi della Lazio della scelta del ct dell'Italia Roberto Mancini che anche ieri sera ha lasciato in panchina Ciro Immobile fino a mezz'ora dal termine preferendogli Belotti. La decisione certo era nell'aria, del resto il tecnico non ha mai nascosto che per lui i centravanti sono due e si alterneranno in una sorta di staffetta. Vedere però la Scarpa d'Oro in panchina fa male e allora i tifosi si fanno sentire. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei i messaggi sono stati tantissimi: "Scandaloso non vedere in campo Immobile","La Scarpa d'Oro non va in panchina" e "Mancini ce l'ha con la Lazio". In effetti un altro dubbio che sorge spontaneo è che Immobile sia di fatto penalizzato dal club in cui gioca; certo si sa che non c'è mai stata simpatia con Lotito ma sarebbe folle pensare che sia questo il motivo delle scelte del ct. Il risultato però lascia scontenti tutti, tifosi e giocatore, che almeno per una volta avrebbero voluto veder riconosciuti i meriti.

