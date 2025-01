Lazio, i tifosi tornano in trasferta: in quanti saranno a Braga

RASSEGNA STAMPA - Giornata di vigilia in casa Lazio, domani alle 21 il calcio d’inizio del match col Braga valido per l’ultima giornata del maxi-girone di Europa League. I biancocelesti hanno vissuto questa prima parte di percorso in vetta alla classifica e, certi della qualificazione agli ottavi, puntano a chiuderlo al meglio anche e soprattutto per i tifosi che, come sempre, saranno presenti per dare loro il massimo supporto. Una trasferta europea dopo più di tre mesi a cui parteciperanno, si legge sul Corriere dello Sport, 774 supporter biancocelesti che tra oggi e domani voleranno in Portogallo.

