Lazio, il doppio ex Protti: "A Roma mi aiutò Signori. E quel gol al derby..."

RASSEGNA STAMPA - Igor Protti ha vestito la maglia della Lazio nella stagione 1996-97 e quella del Napoli nel campionato 1997-98. Due esperienze certamente diverse, di cui ha parlato il diretto interessato ai microfoni del Corriere dello Sport. Dall'anno esaltante al Bari, che lo conduce a Roma, sponda Lazio, al supporto di Signori nell'inserimento. Lo stesso Beppe con cui aveva vinto, l'anno precedente, la classifica cannonieri. "È stato davvero molto importante per me", ha spiegato. Poi gli inizi complicati con Zeman, il ritiro di un mese in Repubblica Ceca, ritmi altissimi e una condizione certamente non al top. Quella Lazio era stata costruita per le prime posizioni, ma i risultati non arrivavano, tanto che la società opta per il cambio in panchina. Via Zeman, ecco Zoff. E si inizia a salire in classifica, fino ad arrivare al quarto posto. "Cos'è cambiato? Tutto. Io mi sono sbloccato la settimana prima del derby, facendo una tripletta contro la Reggiana. Poi è arrivato il gol con la Roma, il più importante della stagione", spiega Protti. Torna ancora sulla marcatura nel derby: "Quando mi chiedono quanti gol ho segnato con la Lazio, dico sempre 27: sei gol normali, più quello nel derby, che vale per venti".

L'ex calciatore ha avuto modo di parlare e spiegare quel trenino sotto la Sud, passato alla storia, tanto da diventare l'immagine rappresentativa della seguente campagna abbonamenti: "Mi è venuto spontaneo. Lo avevo fatto tante volte al Bari l'anno prima. È stata la prima cosa a cui ho pensato e ho visto che tanti compagni mi hanno seguito. Per me è stato un grande orgoglio".

Infine, un pensiero sulla partita di oggi, in cui si scontreranno, per l'appunto, due sue ex squadre: "Mi aspetto una gara divertente ed equilibrata, gli episodi la decideranno". Per quanto riguarda la Lazio, ha sottolineato il lavoro di Baroni, definendolo fantastico, che ha fatto in modo che i biancocelesti lottassero, contro squadre per ben attrezzate, per la Champions.

