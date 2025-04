Lazio, il futuro di Tavares: ecco l'incontro per il riscatto anticipato. Ma poi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Impetuoso, imprendibile, formidabile assistman fino a ottobre. Poi i sette infortuni muscolari, l'inaffidabilità fisica, i continui infortuni nell'ultimo mese e mezzo. Tavares è tutto questo, una sorta di "doppio giocatore". Il suo futuro era vincolato all'acquisto in prestito con obbligo di riscatto chiuso con l'Arsenal, legato al 50% delle presenze totali stagionali. Ma, come riferisce il Corriere dello Sport, già nelle scorse settimane la Lazio aveva deciso di anticipare l'operazione, prevista per giugno. La prossima settimana sarebbe previsto un contatto con i Gunners, si può arrivare alla definizione del trasferimento.

A giugno ci sarà una finestra di mercato extra, dall'1 al 10, utile per le squadre che parteciperanno al Mondiale del Club. Sarà aperta a tutte le società e la Lazio, avendo già riscattato Tavares, sarà nelle condizioni di ascoltare le eventuali offerte anziché dover attendere luglio per decidere il suo futuro e programmare l'eventuale rimpiazzo. L'acquisto era stato concordato a cinque milioni, pagabili in cinque anni. Il prezzo e la rateizzazione restano, si anticipano solo i tempi per motivi di opportunità.

Ad ottobre - dopo gli 8 assist - il suo prezzo era balzato alle stelle. Oggi va riconsiderano per forza a ribasso e di molto. A sinistra serve una nuova strategia, e Tavares può essere considerato in uscita, come vi avevamo anticipato. I limiti del portoghese condizionano senz'altro il prezzo di rivendita, così come l'eventuale richiesta.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 26/04