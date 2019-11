Lazio, il gioco parte dalla difesa: così Inzaghi ha cambiato la squadra

Il miglior attacco è la difesa. Deve aver pensato bene mister Inzaghi, che nell'ultima settimana - dalla Fiorentina al Torino - ha cambiato il modo di giocare della sua Lazio partendo proprio dal reparto difensivo. E in questo senso è stato fondamentale l'ingresso nel blocco dei titolari di un elemento in particolare, forse quasi inaspettato: Patric. Proprio lui, fischiato (e bistrattato) fino a qualche giorno fa, si sta rivelando decisamente utile alla causa, quasi decisivo: come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, nella gara contro il Torino, lo spagnolo ex Barcellona ha toccato quota 66 passaggi con una percentuale di successo dell'89,4%, ben 14 lanci e 73 palloni toccati. Così facendo, permette alla squadra di impostare il gioco da dietro (specialmente quando vengono marcati a uomo Leiva e Luis Alberto) ed evitare il pressing forsennato in avanti che toglie solamente energie preziose e spesso non porta a nulla. Ma non solo: avendo Patric al suo fianco Acerbi e Radu, altri due difensori molto tecnici, a turno i tre possono decidere di far partire l'azione da un momento all'altro, lasciando spazio agli inserimenti di Milinkovic e Luis Alberto: così facendo la Lazio diventa letale in campo aperto, con Immobile invitato a nozze e gioia per i cuori.

