Lazio, il programma in vista del derby: allenamenti, cena e ritiro pre-partita

Le lancette scorrono e la pressione aumenta. È il derby, è Lazio - Roma, una partita che non può essere paragonata alle altre. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, quella di oggi sarà l'ultima giornata “normale” di allenamento, che si svolgerà in mattinata alle 9:30. Domani parte la rifinitura, prevista sempre alle 9:30 del mattino e a seguito della quale Inzaghi concederà ai suoi ragazzi l'ultimo sprazzo di libertà, prima del focus verso la stracittadina. In serata, infatti, il mister ha fissato il raduno a Formello per le ore 19.45: prima la cena in “famiglia” e poi l'inizio del religioso ritiro pre-derby. Domenica, dopo la colazione, la squadra effettuerà il risveglio muscolare a Formello. Pranzo, e partenza verso l'Olimpico prevista per le ore 16. Alle 18 il calcio d'inizio. Lazio - Roma si avvicina.

