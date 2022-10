Lazio, Immobile punta lo Spezia: vuole agganciare Signori e…

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Poche ore separano la Lazio dalla sfida contro lo Spezia, in programma alle 12:30 all’Olimpico. Se nel pre gara i tifosi e la società tutta sono pronti a rendere omaggio a un grande personaggio che ha fatto la storia del club: Tommaso Maestrelli, durante la partita ci sarà chi proverà a scrivere una nuova pagina di questa: Ciro Immobile. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il biancoceleste è a un solo passo dall’entrare nella top 10 della classifica all time dei marcatori di Serie A. L’attaccante è attualmente a quota 187, gli manca una sola rete per agganciare Signori a 188 e guadagnarsi un posto tra i migliori dieci. La gara di oggi potrebbe essere l’occasione giusta dal momento che i liguri rientrano tra le sue vittime preferite: 5 gol in 4 partire. Se si vuole andare più nel dettaglio: di questi cinque centri, tre sono stati realizzati nel match d’andata dello scorso anno. La speranza è che oggi il bomber possa replicarsi, così da regalare un’emozione ancora alla sua gente.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE