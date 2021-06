Lazio, in A sei la più vecchia: da luglio si cambia per restare al passo con i tempi

Una volta archiviata la pratica allenatore, la dirigenza della Lazio dovrà pensare seriamente al mercato. Tanti sono i giocatori che nell'ultima stagione hanno fatto fatica, sia per qualche problema fisico, ma anche perché il campionato ha avuto un ricambio generazionale con cui è difficile competere. La Lazio ha la rosa più anziana della Serie A (mediamente 30 anni e 6 giorni), come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, e quindi va necessariamente rinnovata per restare al passo con i tempi e continuare a essere competitivi.

IL BELLO DI ESSERE GRANDI - Nell'avere una squadra datata ci sono anche dei pro: Inzaghi quest'anno si è affidato molto all'esperienza dei suoi (vedi la titolarità di Reina al posto di Strakosha, l'inserimento di Parolo all'occorrenza e la difficoltà nel far esordire nuovi giovani) e ha avuto dei buoni risultati. Va detto che però l'innesto di forze fresche che abbiano voglia di affermarsi e abbiano la capacità di spaccare le partite è necessario.

CHI RESTA E CHI VA - Della vecchia guardia, Lulic e Parolo, arrivati a scadenza, non rinnoveranno il loro contratto, Radu invece potrebbe trovare un accordo con la società per il rinnovo (lui chiede un biennale, ma il club gli proporrà un solo anno). Leiva e Reina sono sicuri di rimanere ancora in biancoceleste, mentre Caicedo, arrivato a 32 anni, sta pensando al suo futuro. A gennaio è stato bloccato per la stagione che verrà Kamenovic, classe 2000, ma serviranno altri innesti di qualità per puntare ai primi posti della classifica.

