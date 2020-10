Lazio - Inter, Guida punisce Immobile e non è la prima volta: i precedenti

Una bella gara quella dell'Olimpico tra Lazio e Inter, macchiata da alcune scelte molto discutibili del direttore di gara Guida. ll rosso estratto dall'arbitro ai danni di Ciro Immobile è apparso quantomeno eccessivo soprattutto se considerato il momento decisivo della gara: è vero che l'attaccante biancoceleste è caduto nella trappola di Vidal ma è pur vero che la reazione è stata comunque minima. Come riporta La Repubblica non è la prima volta che Guida si rende protagonista di decisioni discutibili nei confronti del numero 17: nel 2018 non gli fischiò un rigore netto a Cagliari e anzi, lo ammonì per proteste; allo stesso modo nella passata stagione non punì un fallo da ultimo uomo di Cionek con Immobile praticamente lanciato a rete nella gara contro la Spal. Insomma, non c'è feeling tra il direttore di gara e il bomber e ieri è stata solo una conferma.

