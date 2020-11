Lazio, Inzaghi fa la conta: i nazionali sulla via del rientro

Gli impegni con le nazionali sono ormai alle spalle. I giocatori della Lazio sono sulla via del rientro nella Capitale. Mister Inzaghi aspetta di avere il gruppo al completo: il contagio di Milinkovic è un duro colpo e ora la speranza è di non avere altre brutte sorprese. Il ritorno di Immobile è un raggio di sole, ora l'attenzione si concentra su Correa, Marusic, Alia, Akpa Akpro, Acerbi e Muriqi. Il Tucu, rimasto in panchina in Perù-Argentina nella notte tra martedì e mercoledì, si è subito messo in viaggio per Roma, acome anche Marusic (90' in Montenegro - Cipro), Alia (in panchina in Inghilterra - Albania Under 21), Akpa Akpro (7' in Madagascar - Costa d'Avorio) e, per ultimi in ordine cronologico, Acerbi (90' in Bosnia - Italia) e Muriqi (90' in Kosovo - Moldavia). Tra oggi e domani ci saranno i tamponi e i controlli di rito per poi riunirsi alla squadra. Inzaghi incrocia le dita, vuole evitare altri intoppi.

