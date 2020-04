Lazio, Inzaghi studia il turnover. E Caicedo è quasi un titolare

LAZIO, I PIÙ PRESENTI IN SERIE A - C'è una Lazio titolare e una alternativa. Con Inzaghi abbiamo capito col tempo chi è destinato a partire dall'inizio con continuità e chi invece parte più indietro dando una mano a gara in corso. Non è un caso se, come riporta la rassegna di Radiosei, ci sia una netta differenza tra titolari e riserve nei minuti giocati in questa stagione. L'unico che è quasi paragonabile ad una prima scelta è Felipe Caicedo: ha la media di un gol ogni 108', ha collezionato 21 presenze e 867 minuti. Quando la Serie A riprenderà, Inzaghi dovrà essere bravo ad alzare il minutaggio delle alternative per evitare che i titolari risentano troppo delle partite da disputare in poco tempo. Si prevede una ripresa del campionato a tempi compressi, con tante sfide in pochissimi giorni, e allora la panchina farà la differenza. Più che mai.

