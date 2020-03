Lazio, Inzaghi verso nuovi record: nel mirino Eriksson

Simone Inzaghi mette nel mirino Sven Goran Eriksson. L'allenatore biancoceleste sogna di ripercorrere la scia del mister svedese, tecnico della Lazio che nel 2000 vinse il secondo Scudetto della sua storia. Il piacentino spera di essere il terzo in un finale di stagione che si preannuncia intenso con il pericolo coronavirus dietro l'angolo. Inzaghi è arrivato a 105 successi totali da quando è allenatore delle aquile. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, alla prossima raggiungerà proprio Eriksson a quota 106. Quota già raggiunta virtualmente se si contasse il successo ai rigori sull'Inter nei quarti di Coppa Italia della passata stagione, ma per le statistiche nei novanta minuti regolamentari si è fermi un gradino indietro. La speranza è che questo step avvenga domenica 15 a Bergamo contro l'Atalanta per proseguire la corsa verso il sogno chiamato Scudetto.

