Lazio, Julio Cruz ammaliato dal gioco di Inzaghi. E su Immobile...

Julio Cruz, che nella stagione 2009-10 ha vestito la maglia della Lazio, ha detto la sua sulla Serie A e su alcuni protagonisti del nostro campionato. Chiamato a dire il nome dell'attaccante che metterebbe tra i grandi d'Europa, riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'argentino non ha avuto dubbi. È Ciro Immobile il migliore: "È una forza della natura. Meriterebbe di giocare in tutte le grandi squadre di Champions League". D'altra parte, però, è la stessa Lazio, dall'alto del suo secondo posto in campionato, ad essere diventata una big. E il merito, secondo 'El Jardinero' è di Simone Inzaghi. Ragazzo meraviglioso e grande allenatore, Julio Cruz non è avaro di complimenti nei confronti del tecnico: "La Lazio gioca a memoria, sembra un orologio svizzero per quanto è precisa. Roma? I biancocelesti gli hanno reso la vita ancor più complicata".

