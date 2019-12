Lazio - Juventus, quanti campioni passati di quì: la top 11 dei doppi ex

Che Lazio e Juventus abbiano una grandissima storia è risaputo. E nelle società con una grandissima storia, non possono che esser passati grandissimi campioni. La rubrica "Il Cuoio" del Corriere dello Sport si è divertita a stilare la formazione ideale dei giocatori che hanno giocato sia nella Lazio che nella Juventus. Il risultato? Un 11 stellare con Peruzzi in porta; Caceres, Manfedonia e Lichtsteiner in difesa; Nedved, Jugovic, Dino Baggio e Di Canio a centrocampo; Boksic, Vieri e Piola in attacco. Non ci sentiamo di escludere da questa formazione Laudrup, centrocampista danese che ha vestito entrambe le maglie e che ha collezionato innumerevoli trofei nel corso della sua carriera.

Una formazione composta da giocatori che hanno fatto la storia di questo sport e che sono stati decisivi anche in Europa. A testimonianza del fatto che quella di stasera non è una partita come le altre.

