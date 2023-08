Lazio, Kamada non disfa le valigie: dovrà tornare in Germania

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni particolari per Daichi Kamada, ultimo acquisto della Lazio, al momento, in questa sessione di mercato. Il giapponese è arrivato nella Capitale giovedì, venerdì si è sottoposto alle visite mediche di rito e ieri ha svolto il suo primo allenamento. Seduta in solitaria in quel di Formello, dovrà attendere ancora per conoscere i suoi compagni e il mister. Martedì sarà il giorno dell’incontro, ma nel calendario del centrocampista è previsto un altro impegno. Come riporta Il Messaggero, il ventisettenne dovrà prendere un volo per la Germania dove si tratterrà per qualche giorno per motivi burocratici. Se tutto andrà bene, dovrebbe fare rientro definitivamente nella Capitale venerdì col visto alla mano pronto per poter prendere parte all’amichevole a Latina.

