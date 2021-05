Lazio, l'addio di Inzaghi divide i tifosi: la Curva lo perdona, ma la piazza...

La storia di amore assoluto tra Simone Inzaghi e la Lazio è finita in malo modo. La scelta del tecnico di non proseguire in biancoceleste e di sposare il progetto Inter non è andata giù alla gente laziale. Tutti sono grati per quanto il piacentino ha fatto, ma non si sarebbero mai aspettati una sorta di tradimento. Gli Ultras hanno salutato e perdonato il mister, ringraziandolo per quanto dato in oltre venti anni all'ombra del Colosseo e pungendo la società. Diverso è l'umore nelle strade, alle radio, sui social e sul web dove, come sottolinea l'edizione odierna de il Messaggero, l'ormai ex allenatore è colpevole di alto tradimento. Per la maggior parte dei sostenitori di fede laziale, compresi i vip, Inzaghi non si è comportato bene, qualcuno lo giustifica per aver scelto i soldi e l'Inter «ma ci sono modi e modi, il suo è stato sbagliato, così non è giusto e fa male». E così Simone, ora per tutti diventa solo e freddamente Inzaghi, uno dei tanti passato alla Lazio.