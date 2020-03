Lazio, l'ex Ferola: "Rinvii? Preparazione mirata per tenere alta la tensione"

"La sosta potrebbe non essere un bene". Roberto Ferola, ex preparatore atletico della Lazio, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di come il club biancoceleste deve affrontare questi dieci giorni di stop. L'emergenza coronavirus e il recupero di alcune partite costringerà il calendario a uno slittamento in avanti. I biancocelesti, con tutta probabilità, domenica faranno da spettatori e giocheranno il 15 marzo contro l'Atalanta. Simone Inzaghi dovrà essere bravo a studiare un piano alternativo non dando troppo riposo ai suoi giocatori per mantenere alta la tensione. Ferola spiega: "A tutto c'è una soluzione. Saltare un impegno così importante non è positivo, ma si può risolvere. La cosa certa è che va tenuto alto il livello di allenamento per non abbassare troppo la tensione. Il calcio è fatto di momenti". Qualcuno sicuramente sarà svantaggiato da questa situazione, ma purtroppo sono cose che capitano. Lo specialista che ha lavorato con Materazzi, Zoff, Zeman e Caso ha detto di non poter dare consigli specifici a Inzaghi non conoscendo il piano di lavoro. Su una cosa è certo: "Non si possono dare troppi giorni di riposo ai calciatori. Io ai ragazzi dicevo sempre che, se non si allenavano per un giorno se ne accorgevano loro, se ne saltavano due me ne accorgevo io e se ne saltavano tre se ne accorgevano tutti".

