Lazio, ladri in casa di Milinkovic-Savic durante la sfida contro la Juventus

Mentre Milinkovic-Savic esultava all’Olimpico nel big match tra Lazio e Juventus, tre ladri svaligiavano la sua villa a Formello. La gioia dopo il gol, i festeggiamenti negli spogliatoi con i compagni, i complimenti di Lotito e la cena insieme ad alcuni amici: la serata speciale del ‘Sergente’ si è trasformata in una ‘da incubo’. Tre banditi a volto coperto, riporta ilmessaggero.it, hanno approfittato dell’impegno calcistico del centrocampista serbo per far visita nella sua abitazione. Il giocatore, tornato a casa, ha trovato tutto a soqquadro: gioielli e soldi spariti, per un colpo da oltre 100 mila euro. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Formello coordinati dalla stazione Cassia, che hanno acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza. Dalle riprese si vedono i tre malviventi incappucciati, fare ingresso da una finestra laterale forzata con un piede di porco.

