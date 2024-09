Lazio, Lazzari - Tavares la coppia vincente: Baroni punta ancora su di loro

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta a scendere in campo, affronterà la Fiorentina al Franchi. Il fischio d’inizio alle 12:30. Baroni cambierà qualcosa nell’undici titolare, ma sulle fasce si affiderà ancora Lazzari e Tavares. La coppia ha convinto il tecnico, è diventata una certezza per lui, e va verso la terza di fila dal primo minuto. I due, al momento, sono avanti nelle gerarchie, considerati più adatti alla filosofia di gioco dell'ex Verona che non prevede un terzino più difensivo rispetto all'altro. Il trentenne, riporta Il Corriere dello Sport, è un crossatore perfetto come nessuno finora in Serie A. È il giocatore che ne ha tentati di più, sono 25, in queste prime quattro giornate. Il suo scatto poi, resta sempre il migliore: ha 33,09 km/h.

Il portoghese invece, dispensa assist. Attualmente a quota 2, grazie al big match col Milan, il doppio rispetto a quanti ne ha forniti nel corso delle sue 61 presenze nei maggiori cinque campionati europei. Ha impressionato per fisico e accelerazione, non è un caso se nel 2023 è stato inserito nell’elenco dei 30 giocatori più veloci al mondo. 35,3 km/h toccati nella partita contro i rossoneri, il picco in carriera lo ha raggiunto con 36,21 km/h.

