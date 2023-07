Lazio | Le date della prossima Supercoppa Italiana

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il secondo posto ha dato diritto alla Lazio di partecipare al nuovo format adottato per l'assegnazione della Supercoppa Italiana. In passato si sfidavano in partita secca la vincitrice della Coppa Italia e del campionato (in caso si fosse trattato della stessa squadra, partecipava la finalista di coppa), mentre da quest'anno è stato rivoluzionato tutto. Quattro squadre (prima e seconda della Serie A più le due finaliste di Coppa Italia) si affronteranno in una Final Four rendendo la competizione più avvincente. In Arabia Saudita si contenderanno il trofeo, oltre ai biancocelesti, Napoli, Inter e Fiorentina.

Le date

La competizione si giocherà a inizio gennaio (i club coinvolti salteranno infatti due giornate di campionato): le semifinali si giocheranno il 4 e il 5, la finale è stata fissata all'8 gennaio. Le partite si giocheranno tutte a Gedda e una delle perdenti si sfiderà con una squadra locale.