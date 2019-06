Lazio, le parole di Baggio: "Milinkovic ha tutto per diventare un campione"

Milinkovic è il gioiello della Lazio. Nella stagione appena conclusa non avrà brillato come in quella precedente, ma è comunque risultato decisivo. La sua zuccata ha regalato sostanzialmente la Coppa Italia e ha ricevuto anche il premio come miglior centrocampista dell'anno dalla Lega. Tanti complimenti sono arrivati nel corso degli anni, ma gli ultimi riportati dalla rassegna stampa di Radiosei sono davvero speciali, perchè sono a firma di un grande del calcio come Roberto Baggio: "Forte sia tecnicamente che fisicamente, ed è molto giovane. Ha tutte le qualità per diventare un grande giocatore. Da quella che prima era la Jugoslavia sono usciti tanti campioni e ancora oggi giocatori di quei paesi militano con successo in Italia".

