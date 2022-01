Lazio, Lotito rassicura Sarri: almeno tre acquisti a gennaio

Due settimane sono passate, altre due ne rimangono prima delle chiusura della sessione di mercato invernale e in casa Lazio è ancora tutto fermo, per lo meno sul fronte delle entrare. Senza alcune uscite importanti, come quella di Muriqi, che sbloccano l'indice di liquidità non sarà possibile eseguire alcuna operazione in entrata. La questione però non sembra tediare particolarmente il patron Claudio Lotito che di ritorno da Cortina ha rassicurato il tecnico Maurizio Sarri.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il presidente ha assicurato al tecnico toscano l'arrivo di un attaccante, un terzino sinistro e un centrale alternativo a Luiz Felipe e Acerbi, tutto entro il 31 gennaio. Insomma una novità soprattutto per la Lazio da sempre restia agli acquisti di gennaio. Il tempo stringe, la Lazio deve darsi da fare.

Pubblicato il 14/01 alle 08.30