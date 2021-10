Lazio, Luiz Felipe punta il Marsiglia e sul rinnovo...

Fuori dal calcio è successo di tutto. Sono passati alcuni giorni dalla gara dell'Olimpico tra Lazio e Inter ma solo ieri sono arrivate le tanto attese decisioni del Giudice Sportivo. Alla fine dei fatti l'unico a pagare è Luiz Felipe: nessun provvedimento per i giocatori nerazzurri colpevoli di aver assalito Felipe Anderson dopo il secondo gol. Il difensore biancoceleste è stato punito con una giornata di stop per essere saltato al collo del suo amico Correa a fine gara e non ci sarà quindi nel match di domenica contro il Verona in cui Sarri dovrà fare a meno anche di Francesco Acerbi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Luiz Felipe verrà impiegato nella gara di giovedì di Europa League contro il Marsiglia e si riunirà proprio con il leone. Nel 2017 la sua carriera nella Lazio iniziò proprio al Bentegodi dove Inzaghi lo schierò al posto di de Vrij.

RINNOVO - Tra non molto sarà anche necessario discutere del suo rinnovo: il suo contratto è in scadenza nel 2022 e il brasiliano percepisce solo 650 mila euro. La Lazio dovrà stringere i denti e cercare un accordo per non rischiare di farselo scappare.

