Lazio, Luiz Felipe si ferma e Vavro scalpita: in difesa si cambia?

Porte girevoli in difesa dopo sole due giornate di campionato e una sosta-Nazionali in mezzo. Complice il piccolo infortunio di cui è rimasto vittima Luiz Felipe, che si porta ancora dietro le ferite del derby. Lo scontro con Zaniolo si fa ancora sentire, il fastidio si è riacutizzato, è in forte dubbio per domenica. Ieri si è presentato in Paideia per degli accertamenti, è uscito con un vistoso tutore alla caviglia sinistra. Col Brasile Under 23 ha giocato uno spezzone di gare in uno dei due match in programma, Inzaghi lo valuterà da qui a domenica. Vavro scalpita e sogna l'esordio, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Avrebbe voluto giocare il derby, non ha esitato a mostrare la sua delusione. In difesa allora qualcosa potrebbe cambiare, subito delle scelte per Inzaghi.

