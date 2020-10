Lazio, Lulic rientra ma non ha posto in lista: entro martedì le decisioni definitive

Dopo mesi di lontananza, Senad Lulic è tornato a Formello. Sotto l'occhio attento dei compagni, che l'hanno festeggiato sui social, il capitano ha corso con le scarpe da ginnastica, effettuando solamente qualche palleggio. Rimessa la divisa d'allenamento, il bosniaco vuole continuare a lavorare a Roma, approfittando dell'imminente sosta per accelerare il recupero. Era previsto che rientrasse tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per essere valutato da medici e tecnici. Così è stato e, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i primi confronti sono iniziati. Per poter pronosticare la sua disponibilità, tuttavia, dovrà superare altri step, come il ricondizionamento atletico e le partitelle. Ha dato l'anima per la Lazio ed è pronto a farlo anche in quest'occasione, ma occorre non dimenticare che ha iniziato a correre solamente ora, dopo una lunga riabilitazione, svolta nell'ultima parte a Desenzano.

PROBLEMI DI LISTA - Anche lui, come tutti, attende le decisioni di Simone Inzaghi in merito alla lista del campionato. Entro le 12 di oggi, il tecnico potrà effettuare dei cambi in vista della gara contro l'Inter, mentre l'elenco provvisorio dovrà essere consegnato martedì, ventiquattro ore dopo la chiusura del mercato. In quella odierna verrà inserito Fares e a sorpresa anche Muriqi, ma solo perché in questo modo sconterà una squalifica rimediata in Turchia. Potranno essere fatti comunque dei cambi in corsa, ma serviranno altrettanti tagli. I quattro dei vivaio rimangono Strakosha, Alia, Cataldi e Armini. I quattro italiani Acerbi, Immobile, Lazzari e Parolo. Ma ci sono 22 giocatori per 17 posti. Le quotazioni di Akpa Akpro e Djavan Anderson sono in risalita, l'allenatore dovrà decidere se inserire un difensore o un attaccante in più. Nel primo caso, Caicedo rischierebbe l'esclusione. Sembrano avere pochissime chance André Anderson, Kiyine, Lukaku e Lulic, la cui presenza sarà riconsiderata nei prossimi mesi.

