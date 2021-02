Lazio, Matri: "Lotta Scudetto? Vedo tre squadre alla pari, ma la Juventus..."

Nel giorno della semifinale di ritorno tra Juventus e Inter, Alessandro Matri ha ricordato alcuni episodi della sua esperienza in bianconero, per poi soffermarsi sul match di Coppa Italia. L'attuale collaboratore di Simone Inzaghi alla Lazio ha poi fatto una sorta di griglia per lo Scudetto, con le squadre che al momento considera "meglio armate" per vincere il titolo in Serie A: "Vedo Inter, Juventus e Milan alla pari, però forse i bianconeri hanno qualcosa in più come rosa: possono permettersi di fare turnover massiccio e questo è un gran vantaggio in una stagione così congestionata".

