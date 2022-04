Lazio, Messi stregato da Luka Romero e la società prepara il rinnovo

Classe 2004 ma con un futuro ancora tutto da scrivere. Luka Romero non è ancora maggiorenne ma ha già conquistato la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore argentina e ha anche stregato Lionel Messi, insomma non certo uno qualunque. Il baby biancoceleste è considerato un talento anche dagli argentini del Psg che lo avrebbero consigliato ai dirigenti del club.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Romero ha margini di crescita importanti e la Lazio non ha nessuna intenzione di farselo scappare. In questa stagione fino ad ora ha totalizzato 47 minuti di gioco e quattro presenza in Serie A. Il tecnico gli ha sempre concesso spazio facendolo entrare anche nel derby.

RINNOVO - Ad oggi il cartellino di Luka Romero è valutato 20 milioni, il suo contratto scadrà nel 2023 ma solo perché non avendo 18 anni non poteva firmarne uno più lungo. A novembre, quando diventerà maggiorenne, la Lazio è pronta a blindarlo con un contratto di cinque anni. Il rinnovo è già in agenda con il benestare del tecnico che punta su di lui e sulla sua crescita.

Pubblicato l'8/04 alle 08.45