Lazio, Muriqi ancora out: ecco quando dovrebbe rientrare

L'ufficialità è arrivata e adesso Vedat Muriqi sta facendo ritorno a Roma dopo aver risolto tutte le pratiche burocratiche necessarie per lasciare la Turchia e iniziare la sua esperienza italiana. Esperienza che però con molta probabilità non partirà subito. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei infatti l'attaccante è alle prese con uno stiramento dal 25 agosto e le sue condizioni non sono ancora ottimali. La prossima settimana il kosovaro si sottoporrà a nuovi controlli e poi dovrà prepararsi in modo adeguato. Per questo motivo sarà difficile vederlo in campo prima della sosta di ottobre, salterà quindi le prime tre giornate di campionato.

