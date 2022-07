Lazio, Muriqi è tornato nella Capitale: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – La dirigenza biancoceleste continua a lavorare sul fronte mercato, sia per quanto riguarda le entrate sia per le uscite. Se al momento per le prime tutto procede, qualche problema si sta riscontrando a proposito delle cessioni in particolare per quanto riguarda Muriqi. Il kosovaro sembrava essere destinato a vestire la maglia del Bruges, ma c’è stato un ripensamento del club belga dopo le visite mediche di idoneità. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il problema risiede nell’aspetto economico. Le intenzioni del Bruges sarebbero cambiate, non si tratterebbe più di una cessione a titolo definitivo ma di un prestito. Formula non gradita alla Lazio. In attesa di capire cosa sarà del futuro dell'attaccante, quest’ultimo ha fatto rientro nella Capitale. Domani sarà sottoposto alle visite mediche, per confutare quelle effettuate in Belgio, e si unirà poi nei giorni successivi al gruppo in ritiro.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Luis Alberto e gli auguri alla moglie Patricia: "Le parole non sono sufficienti" - VIDEO

Lazio, in rosa un altro cuore biancoceleste: la storia di Alessio Romagnoli