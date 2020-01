Lazio - Napoli, Curva Nord e Distinti esauriti: il dato sui biglietti venduti

Sarà una serata speciale quella di stasera allo stadio Olimpico. La Lazio ospiterà il Napoli alle 18 per l'ultima sfida del girone di andata del campionato. I motivi per assistere alla partita da vicino sono tanti: dai festeggiamenti per i 120 anni, alla presentazione della maglia celebrativa, passando per l'annunciata scenografia in Curva Nord. Eppure tutto l'entusiasmo di questi giorni non si è riversato anche al botteghino: come riporta la rassegna di Radiosei, si va verso le 35mila presenze totali, solo Curva Nord e Distinti sono esauriti. La risposta da parte dei tifosi non è stata esaltante, se si considera il periodo magico della Lazio. La società avrebbe sperato in un Olimpico stracolmo per una serata storica come quella di stasera, mi numeri invece raccontano altro. Ma una cosa è certa: lo spettacolo stasera allo stadio è garantito.

