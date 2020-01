Lazio - Napoli, le pagelle dei quotidiani: Strakosha e Immobile sugli scudi

Un sabato magico per la Lazio di Simone Inzaghi. Le aquile festeggiano all'Olimpico i 120 anni, compiuti il 9 gennaio, e soprattutto vincono la decima partita consecutiva superando il Napoli. Il mister piacentino si toglie la soddisfazione di battere Gattuso e di superare anche i campani, unica squadra mai battuta in Serie A tra quelle affrontate due volte. Prova importante dei capitolini che hanno saputo soffrire nei momenti difficili. Altra prova maiuscola di Luis Alberto, autentico trascinatore del centrocampo dei padroni di casa. La differenza, però, l'hanno fatta Thomas Strakosha e Ciro Immobile. Il portiere si è opposto in più occasioni alle conclusioni di Insigne e compagni dando sicurezza all'intero reparto. La punta, dal canto suo, non si è fermata un attimo e ha il merito di aver indotto nell'errore decisivo Ospina con un pressing da togliere il fiato. Una notte magica premiata dai quotidiani con voti molto molto alti per la maggior parte dei 14 giocatori schierati da mister Inzaghi, incensato dalla stampa. Ecco i voti dei principali quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 8; Luiz Felipe 7.5, Acerbi 7.5, Radu 7; Lazzari 6, Milinkovic Savic 6.5, Leiva 6.5 (36' st Berisha sv), Luis Alberto 6.5 (45' st Jony sv), Lulic 7.5; Caicedo 5.5 (19' st Cataldi 6), Immobile 7.5. All.: Inzaghi 7.5.

LA GAZZETTA SPORTIVA: Strakosha 7; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Radu 6.5; Lazzari 6, Milinkovic Savic 6.5, Leiva 6 (36' st Berisha sv), Luis Alberto 7 (45' st Jony sv), Lulic 6.5; Caicedo 6 (19' st Cataldi 6), Immobile 7. All.: Inzaghi 6.

IL TEMPO: Strakosha 7.5; Luiz Felipe 7, Acerbi 7.5, Radu 7; Lazzari 7, Milinkovic Savic 7.5, Leiva 7 (36' st Berisha sv), Luis Alberto 8 (45' st Jony sv), Lulic 7; Caicedo 6.5 (19' st Cataldi 7), Immobile 7.5. All.: Inzaghi 8.

IL MESSAGGERO: Strakosha 7.5; Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Radu 6; Lazzari 6, Milinkovic Savic 7, Leiva 7 (36' st Berisha 6), Luis Alberto 7 (45' st Jony sv), Lulic 7; Caicedo 6.5 (19' st Cataldi 6), Immobile 8. All.: Inzaghi 8.

LAZIO - NAPOLI: LA CONFERENZA STAMPA POST-GARA DI INZAGHI

LAZIO - NAPOLI: LE PAROLE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE