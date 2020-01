Lazio, oggi 4000 tifosi all'Olimpico. Continua la campagna abbonamenti

La seconda delle sei gare consecutive che la Lazio giocherà tra le mura amiche dell’Olimpico sarà quella di questa sera contro la Cremonese. Il numero di tifosi presenti sarà, come pronosticabile, molto più basso rispetto a quello raggiunto sabato contro il Napoli. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, infatti, l’ottavo di Coppa Italia porterà allo stadio circa quattromila tifosi. Il club spera che il numero possa crescere in giornata: d’altronde, c’è tempo fino al fischio d’inizio per acquistare i tagliandi a prezzi più che popolari: cinque euro per la Curva Nord ed il Settore Ospiti, dieci per la Tribuna Tevere, venti per la Monte Mario e 50 per la Tribuna d’Onore. Alcuni settori rimarranno chiusi, mentre gli Under 16 potranno contare su alcune importanti riduzioni di costo sia in Tevere che in Monte Mario. A partire dalle 14, poi, sarà attivata anche la biglietteria di Viale delle Olimpiadi 61, presso l’ex Ostello della gioventù.

CAMPAGNA ABBONAMENTI - Lo scorso martedì 7 gennaio è partita la nuova fase della campagna abbonamenti, che la Lazio ha deciso di riaprire sfruttando il momento magico dell’armata di Inzaghi in campionato. Ad oggi, cono state sottoscritte altre mille tessere, che si sommeranno alla quota estiva (ventimila). Dopo quella di questo pomeriggio di Coppa Italia, la Lazio affronterà sabato la Sampdoria e, sempre in casa, Spal, Verona, Inter, Bologna e Brescia.

