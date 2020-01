Lazio, ecco Escalante: le immagini della prima giornata romana - FT&VD

AGGIORNAMENTO ORE 22.50 - Prima serata romana per il neo-acquisto della Lazio Escalante che, arrivato nella Capitale, ha avuto già modo di provare la cucina italiana in un locale in zona Ponte Milvio. Per le sue prime ore in città, l'argentino ha scelto proprio la zona a due passi dall'Olimpico, l'impianto che, a partire dalla prossima stagione, diventerà lo stadio in cui tenterà di dare il proprio contributo alla causa biancoceleste.

Manca solo l'ufficialità dell'acquisto di Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino è già arrivato nella Capitale e ha firmato il contratto che lo legherà al club biancoceleste per i prossimi quattro anni. Acquisto a parametro zero, dovrebbe essere tesserato per la prossima stagione. Il capitano dell'Eibar è stato avvistato nella Capitale. La sua esperienza laziale è già iniziata.

