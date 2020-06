Lazio, oggi primo test ufficiale contro la Ternana in attesa di Bergamo

Oggi è il giorno della Serie A. Finalmente si torna in campo dopo tre mesi e mezzo di stop dovuto all’emergenza coronavirus. La Lazio scalpita ma dovrà attendere ancora fino a mercoledì 24 per riassaggiare il campo. Intanto, un inizio, sarà quello di oggi quando la compagine di Inzaghi sfiderà in un match amichevole la Ternana.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei l’appuntamento è fissato per le 18:30 a Formello. In origine il tutto doveva svolgersi allo stadio Olimpico ma alla fine si è optato per il centro sportivo. La società trasmetterà il match sui canali ufficiali ma non tutta la gara proprio per non svelare le mosse tattiche del tecnico piacentino. Nel test di oggi la Lazio ritroverà anche Diakité, ex biancoceleste approdato a Terni nel 2017, e i rossoverdi sono anche il passato del vice Farris e del preparatore dei portieri Grigioni. Intanto mister Inzaghi fa la conta degli infortunati con Luiz Felipe, André Anderson e Adekanye ai box e Leiva e Marusic in forte dubbio.

