Lazio, Orsi stupito da Provedel: “Non me lo aspettavo così. Gli auguro…”

RASSEGNA STAMPA - Tutti pazzi per Provedel. Il portiere ha conquistato in pochissimo tempo la Lazio, i tifosi e il mister che ormai non riesce più a fare a meno di lui. Il biancoceleste ha sorpreso, in pochissimi avrebbero scommesso che sarebbe stato così incisivo sin da subito e ora, costretti a ricredersi, hanno per l’estremo difensore solo complimenti. È il caso di Nando Orsi che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel corso di un’intervista ha affermato con grande stupore: “È stato sottovalutato a lungo. Non me lo aspettavo così performante da subito. Sarri ha fatto bene a imporre il suo acquisto”. L’attuale opinionista ha poi aggiunto: “Quale portiere gli è superiore al momento? Nessuno in maniera netta. Gli auguro di raggiungere il record di imbattibilità”

