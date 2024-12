Lazio, per Fazzini serve tempo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ciò che sembrava a un passo procede lentamente. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per Fazzini serve ancora qualche giorno per definire la trattativa, non ancora chiusa. Il ds Fabiani e Lotito, indispettiti dalle indiscrezioni, frenano e non confermano, nonostante l'Empoli abbia ormai aperto alla cessione sulla base di un prestito biennale e l'obbligo di riscatto a 14/15 milioni. Le differenze ballano sul prezzo finale e sulla base dell'operazione: l'offerta biancoceleste sarebbe di 1 milione subito e 11 per il riscatto a giugno 2026, mentre Corsi chiede 2 milioni.

La Lazio ha l'indice di liquidità bloccato, dunque l'unico modo per fare acquisti è seguire la stessa linea seguita per Dia, Rovella e Pellegrini: cedere qualcuno per pari valore (le cessioni di Akpa al Monza e Gonzalez all'Atlas non bastano) o garantire l'operazione futura con una fidejussione. A Baroni comunque è stato promesso almeno un centrocampista, che sia Fazzini o qualcun altro. Altri nomi sono già noti, come quello di Casadei, Belahyane o Atangana.