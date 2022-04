Lazio, Pulici: “Capocannoniere? Vi dico chi vince tra Immobile e Vlahovic”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – La stagione sta per finire, mancano pochissime gare, e la lotta al titolo di cannoniere si fa sempre più intrigante. Ciro Immobile e Dusan Vlahovic stanno tenendo tutti col fiato sospeso, non si risparmiano mai in campo e a separarli sono attualmente solo 3 gol. Si prospettano giornate di fuoco, le prossime, per i due bomber, che non hanno alcuna intenzione di mollare. Sono tanto forti quanto imprevedibili e la classifica può variare da un momento all’altro. C’è chi però non ha dubbi in merito, è Paolo Pulici. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nel corso di un’intervista l’ex attaccante ha espresso la sua in merito. Convinto, ha dichiarato: “Immobile è ancora più continuo in fase realizzativa, la squadra gioca per lui. Penso abbia più possibilità”.

