Lazio, quanti pareggi all'Olimpico: record negativo a un passo

RASSEGNA STAMPA - L'Olimpico ormai non fa più paura. In questa stagione, il rendimento della Lazio in casa è stato a dir poco disastroso, con una sola vittoria conquistata nelle ultime 11 partite di campionato giocate tra le mura amiche. Dopo il successo contro il Monza, risalente al 9 febbraio, la squadra di Baroni ha infilato una striscia di 6 pareggi consecutivi davanti ai propri tifosi, la più lunga dell'intera Serie A.

Nell'ultimo match casalingo contro il Lecce, i biancocelesti devono necessariamente invertire il trend per provare ad agguantare un improbabile quarto posto. Se contro i salentini dovesse arrivare un altro pari, non solo svanirebbe sicuramente il sogno Champions, ma verrebbe eguagliato un record negativo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, solo nel 1989, infatti, la Lazio ha pareggiato sette gare consecutive in casa, una striscia che verrebbe ripetuta in caso di X contro i giallorossi.

