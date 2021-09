Lazio - Roma, Marchegiani e la rivelazione su Giannini: "Quel rigore..."

"Il rigore parato a Giannini nel derby è stato il momento che ho ricordato più volte in tutta la mia carriera. Ciò che mi ha permesso di entrare nella storia di una società e di una partita fondamentale". Parla così Luca Marchegiani, ricordando le emozioni vissute nella stracittadina del 6 marzo del 1994. Al 25' della ripresa l'arbitro assegna un calcio di rigore e sul dischetto si presenta, appunto, il capitano giallorosso: "La stagione precedente mi segnò tre rigori. Diciamo che arrivai alla sfida abbastanza preparato e, per la legge dei grandi numeri, uno dovevo pararglielo. Ho scelto quello giusto".

DERBY VINTI - L'ex portiere, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha raccontato di sentire tanto le gare tra Lazio e Roma quand'era giocatore. I derby - spiega - non vengono giocati solamente per i tre punti, bensì per i tifosi e l'intera città. "Se hai un minimo d'attaccamento ai colori non puoi pensare che sia una gara normale", ha aggiunto. Marchegiani è stato anche il portiere dei quattro derby vinti dalla Lazio in una stessa stagione. La squadra biancoceleste era nettamente più forte, e ne era consapevole. Ma le stracittadine, sottolinea l'ex calciatore, sfuggono a qualsiasi previsione. "Zeman disse che il derby era una gara come le altre, ma fu una provocazione. Sapeva benissimo che non era così", conclude Marchegiani.

SIMEONE E SIGNORI - Infine, sull'ex compagno che porterebbe con sè per giocare una partita così importante, l'attuale commentatore sportivo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, fa il nome di Simeone. Non manca tuttavia una menzione speciale nei confronti di Beppe Signori. Il fatto che non abbia vinto neanche un trofeo con la Lazio, essendo andato via pochi mesi prima del trionfo in Coppa Italia - spiega - è stata un'ingiustizia storica.

