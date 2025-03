Lazio | Romagnoli, ministro della difesa (e ora goleador): per Baroni è imprescindibile

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ogni storia d'amore può avere dei momenti di difficoltà. Quella tra Romagnoli e la Lazio quel momento un po' così l'ha vissuto tra la fine dell'estate e l'inizio d'autunno scorsi. Scorie di una stagione in cui sulla panchina biancocelesti si sono alternati tre allenatori e sono scoppiati piccoli e grandi problemi, che hanno finito per coinvolgere un po' tutti, soprattutto i calciatori di maggiore personalità. Sicuramente qualche crepa c'è stata. Ma tutto è passato velocemente, si è ricomposto senza problemi. E così quella storia d'amore che sembrava stesse perdendo consistenza è ripartita più forte di prima. Romagnoli, che era già stato un pilastro della Lazio di Sarri, è diventato una colonna pure di quella di Baroni. Il tecnico rinuncia a lui solo se "costretto" e ne ha fatto, come i suoi predecessori, il proprio ministro della difesa.

In cambio, riporta La Gazzetta dello Sport, ha ricevuto prestazioni sempre più convincenti. Ma non solo: adesso Romagnoli si è messo pure a fare il goleador, come non gli era mai successo in carriera. Tre gol in sette giorni, un dato pazzesco per un giocatore che, in totale, ha messo a segno 19 reti in 12 anni. Diciannove, compresi i tre realizzati a Plzen, lunedì contro l'Udinese e due giorni fa ancora al Viktoria. Marcature che si aggiungono a quella segnata contro il Porto a novembre e che portano il totale stagionale a quota 4. Che è un record per lui, visto che in una singola annata aveva fatto massimo tre gol - col Milan nel 2017-18. Marcature, peraltro, tutte pesantissime. E il primato può essere ulteriormente migliorato, visto il ritmo che ha preso. E chissà se dopo il tris in sette giorni, arrivi da Romagnoli anche il poker domani a Bologna. Alla Lazio farebbe comodo in una partita che si preannuncia delicata (e decisiva).

