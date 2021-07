Lazio, rosa da sfoltire: la situazione di tutti gli esuberi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, oltre agli acquisti per soddisfare le richieste di Sarri, deve sfoltire la propria rosa. Sono ben 46 (con Furlanetto che essendo 2002 può giocare da fuori quota) i calciatori attualmente tesserati in biancoceleste. Le indicazioni di Maurizio Sarri sono state chiare, si lavora al meglio con un gruppo ristretto di giocatori, senza contare che i limiti imposti dalla Serie A parlano di una lista di massimo 25 elementi. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei solo in 3 hanno qualche possibilità di essere aggregati al gruppo squadra, ovvero Adamonis, André Anderson e Jony. Partiranno per Auronzo di Cadore dove verranno valutati, mentre i vari Armini, Baxevanos, Casasola, Durmisi, Falbo, Jorge Silva, Kalaj, Lukaku, Ndreka, Djavan Anderson, Cicerelli, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro, Cerbara, Gondo e Palombi cercano una sistemazione. Nell'attesa verrà garantita a tutti la possibilità di allenarsi, magari a Formello con un preparatore messo a disposizione dalla società.

