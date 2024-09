Lazio | Rovella e quell'intreccio di mercato con la Fiorentina: il retroscena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Uno in campo, l'altro in panchina. Rovella ritrova Palladino, allenatore che l'ha valorizzato ai tempi del Monza, permettendogli di fare il 'salto' in una squadra come la Lazio. L'attuale allenatore della Fiorentina, d'altra parte, trova il centrocsampista-riferimento della sua prima stagione in A, appena promosso dalla Primavera. Una stima tra i due ribadita anche in estate, e "confermata" anche dal mercato. Come riferisce Corriere dello Sport, il club ha provato a imbastire una trattativa per il classe 2001 negli ultimi giorni di agosto, ma l'offerta è stata rifiutata poiché inferiore ai 17 milioni di euro che la Lazio dovrà spendere al temine del prestito biennale dalla Juve.

Ritenuto uno dei perni del nuovo progetto di Lotito e Fabiani, il possibile affare è stato stoppato sul nascere, al contrario di quello successivo per Cataldi, ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Una piccola pressione in più per Rovella. È diminuita la concorrenza e aumentata l'esperienza: il cambio di modulo può esaltare le sue caratteristiche. Averlo al top della forma è una necessità e un'assegnazione di responsabilità. Il tandem con Guendouzi deve garantire corsa e copertura, la Lazio di Baroni richiede sostanza e sacrificio. Rovella ora punta alla terza titolarità di fila (e rimane senz'altro in vantaggio per la maglia in mediana). Ma le tre gare di fila fuori casa impongono riflessioni e rotazioni.

