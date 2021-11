Lazio, Sarri si affida a Pedro: lo spagnolo punta a battere un suo record

RASSEGNA STAMPA - L'uomo in più di Maurizio Sarri si chiama Pedro. Lo spagnolo è arrivato alla Lazio su precisa richiesta dell'allenatore. Dopo l'anno d'oro al Chelsea, il giocatore voleva tornare a giocare con il tecnico. Così il numero 9 è passato dalla Roma alla Lazio senza problemi. Sul campo l'iberico sta facendo la differenza con 4 gol e tre assist tra campionato ed Europa League. Lui insieme a Felipe Anderson, Luis Alberto, Milinkovic e Leiva sono gli unici ad aver giocato tutte le partite finora disputate dalle aquile. Ora, con Immobile in dubbio, Pedro potrebbe giocare da centravanti. Una sfida che non lo spaventa anche perché davanti ci sarà la Juve contro cui è imbattuto nei due precedenti (3-1 nella finale di Champions con il Barcellona, 2-2 con la Roma nella passata stagione).Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, lo spagnolo viene da 3 gol consecutivi in serie A, contro Fiorentina, Atalanta e Salernitana. Una striscia così lunga mancava dal 2010-11, quando aveva 23 anni e con la maglia del Barça andò a segno nella Liga per 6 partite di fila tra dicembre e gennaio: una doppietta all'Espanyol nel derby, un'altra al Levante, poi le reti contro Deportivo, Malaga, Santander ed Hercules. Otto centri che Pedro spera di avvicinare nelle prossime gare.