Lazio, seconda miglior partenza in Serie A per Inzaghi. E contro le big...

E' una Lazio che procede a passo spedito, quantomeno in campionato. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i 24 punti nelle prime 12 giornate di Serie A non soddisfano completamente mister Inzaghi ma rappresentano senz'altro un ruolino di marcia più che rispettabile. E per il tecnico biancoceleste si tratta del secondo miglior inizio di stagione, secondo solo a quello del 2017/2018: in quell'anno e in questo periodo della stagione infatti Immobile e compagni avevano guadagnato 28 punti, avendo anche una partita giocata in meno (quella poi recuperata e vinta contro l'Udinese). Nell'anno dell'esordio di Inzaghi e nello scorso invece di questi tempi si contavano 22 punti, due in meno rispetto al campionato in corso.

L'AVVIO CONTRO LE BIG - L'avvio della scorsa stagione, a onor del vero, era stato fortemente condizionato da un calendario che aveva già messo sul cammino della Lazio Napoli, Juventus, Roma e Inter, per un totale di un solo punto racimolato. Nell'annata dell'esordio Inzaghi aveva incrociato in avvio Napoli, Milan e Juventus trovando ancora una volta solo un punto, mentre nella stagione successiva incontrando le stesse squadre i punti guadagnati erano stati 6. Nella stagione in corso la Lazio ha perso con l'Inter, pareggiato con la Roma e vinto con il Milan, per un totale di 4 punti: anche qui, il secondo miglior risultato della gestione Inzaghi.

