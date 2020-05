Lazio, servizio de Le Iene su Zarate: Lotito prepara la risposta

Martedì sera la trasmissione televisiva Le Iene aveva in programma di mandare in onda un servizio sull'acquisto di Mauro Zarate da parte della Lazio. Il riferimento è all'operazione del 2009 (l'argentino venne acquistato in prestito nel 2008 e riscattato l'anno successivo), rispetto alla quale lo stesso giocatore e l'ex agente Luis Ruzzi hanno lanciato delle accuse nei confronti del presidente biancoceleste Claudio Lotito. Alla fine Le Iene non hanno più mandato in onda il servizio, per consentire il diritto di replica.

RISPOSTA DI LOTITO - Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Lotito, insieme ai suoi legali, sta lavorando sulla risposta: potrebbe inviare una memoria alla trasmissione o concedere alcune dichiarazioni. Come riportato ieri la Procura federale ha già fatto filtrare che aprirà un fascicolo, anche se ancora comunicazioni ufficiale non sono arrivate.

